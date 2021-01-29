بنى سويف يضم مدافع طهطا فى صفقة انتقال حر

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
تعاقد مجلس إدارة نادى بنى سويف برئاسة على سليم، مع اللاعب أحمد ماهر مدافع نادي طهطا فى صفقة انتقال حر ، وجاء ضم اللاعب بناء على رغبة محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف .

ويعد اللاعب احمد ماهر عبدالكريم من مواليد 1994 وأحد ناشئين ناصر ملوي ولعب باندية المنيا والفكريه وسكر أبو قرقاص ثم ناصر الفكرية ثم الطيران لمدة 6 شهور وأبو تيج .

وشارك اللاعب بصفوف طهطا لمدة موسم ونصف طهطا بصفة أساسية واحرز ثلاث اهداف بصفوف الفريق .


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