بنى سويف يضم مدافع طهطا فى صفقة انتقال حر
الجمعة 29/يناير/2021 - 04:52 م
محمد الحسيني
تعاقد مجلس إدارة نادى بنى سويف برئاسة على سليم، مع اللاعب أحمد ماهر مدافع نادي طهطا فى صفقة انتقال حر ، وجاء ضم اللاعب بناء على رغبة محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف .
ويعد اللاعب احمد ماهر عبدالكريم من مواليد 1994 وأحد ناشئين ناصر ملوي ولعب باندية المنيا والفكريه وسكر أبو قرقاص ثم ناصر الفكرية ثم الطيران لمدة 6 شهور وأبو تيج .
وشارك اللاعب بصفوف طهطا لمدة موسم ونصف طهطا بصفة أساسية واحرز ثلاث اهداف بصفوف الفريق .
ويعد اللاعب احمد ماهر عبدالكريم من مواليد 1994 وأحد ناشئين ناصر ملوي ولعب باندية المنيا والفكريه وسكر أبو قرقاص ثم ناصر الفكرية ثم الطيران لمدة 6 شهور وأبو تيج .
وشارك اللاعب بصفوف طهطا لمدة موسم ونصف طهطا بصفة أساسية واحرز ثلاث اهداف بصفوف الفريق .