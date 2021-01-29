بنى سويف يضم مدافع طهطا فى صفقة انتقال حر



ويعد اللاعب احمد ماهر عبدالكريم من مواليد 1994 وأحد ناشئين ناصر ملوي ولعب باندية المنيا والفكريه وسكر أبو قرقاص ثم ناصر الفكرية ثم الطيران لمدة 6 شهور وأبو تيج .



وشارك اللاعب بصفوف طهطا لمدة موسم ونصف طهطا بصفة أساسية واحرز ثلاث اهداف بصفوف الفريق .







تعاقد مجلس إدارة نادى بنى سويف برئاسة على سليم، مع اللاعب أحمد ماهر مدافع نادي طهطا فى صفقة انتقال حر ، وجاء ضم اللاعب بناء على رغبة محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف .