أسرة محمد الصغير تمنع التصوير أثناء الجنازة

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
منعت أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير التصوير أثناء وصول جثمان الراحل لمثواه الأخير.

وأقيمت جنازة محمد الصغير والد زوجة الفنان أحمد السقا، في مصر الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن منهم أمير كرارة وعمرو عرفة كما تلقى "السقا" وابنه ياسين العزاء في المرحوم.

يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

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