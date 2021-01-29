فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني



وحقق سرس الليان فوزاً مهماً على فريق بتروجيت بهدف نظيف سجله احمد ابراهيم باتو في الدقيقة 42 من الشوط الأول.



وفاز جمهورية شبين على فريق منتخب السويس بهدفين مقابل هدف، تقدم منتخب السويس بهدف عمار نيمار في الدقيقة 28 من الشوط الثاني وتعادل اكرم عبد ربه لشبين واضاف السيد شعبان هدف الفوز لشبين.



وتعادل فريق زد مع الداخلية بهدف لمثله، حيث تقدم زد بهدف سجله عمر حبشي وتعادل الداخلية عبر أحمد العندليب قبل نهاية الشوط الأول.



وتعادل فريق بورتو السويس على فريق كوكاكولا بهدف لمثله، حيث تقدم بورتو بهدف سجله محمد منير كفته في الدقيقة 40 من الشوط الأول وتعادل حسام عبد الواحد لكوكاكولا من ركلة جزاء في الدقيقة 33 من الشوط الثانى.



وفاز فريق النجوم مع فريق طنطا بهدف نظيف سجله أيمن غباشى من ركلة جزاء في الدقيقة 2 من زمن الشوط الثاني.



تعادل القناة مع السكة الحديد بدون أهداف، كما تعادل المريخ مع فريق الزرقا بدون أهداف.





ترتيب المجموعة الثانية





1- بورتو 23 نقطة

2- الترسانة 19 نقطة

3- الداخلية 18 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5- زد إف سي 15 نقطة

6- سرس الليان 15 نقطة

7- المريخ 14 نقطة

8- القناة 14 نقطة

9- كوكاكولا 14 نقطة

10- بتروجت 13 نقطة

11- السكة 12 نقطة

12- الزرقا 12 نقطة

13- جمهورية شبين 12 نقاط

14- النجوم 11 نقطة

15- النصر 9 نقاط

16- طنطا 7 نقاط

أسفرت نتائج الجولة الحادي عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني عن فوز الترسانه على النصر بهدفين مقابل هدف في موقعة مثيرة.انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الترسانة بهدف سجله عبد الله لالا من تمريرة احمد عارف توتى في الدقيقة 7 من الشوط الأول، واضافأحمد العش الهدف الثاني في الدقيقة 14 من الشوط الثاني وتمكن أحمد سمير كالوشا من تسجيل هدف النصر من ركلة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.