فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
أسفرت نتائج الجولة الحادي عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني عن فوز الترسانه على النصر بهدفين مقابل هدف في موقعة مثيرة.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الترسانة بهدف سجله عبد الله لالا من تمريرة احمد عارف توتى في الدقيقة 7 من الشوط الأول، واضاف
أحمد العش الهدف الثاني في الدقيقة 14 من الشوط الثاني وتمكن أحمد سمير كالوشا من تسجيل هدف النصر من ركلة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.

وحقق سرس الليان فوزاً مهماً على فريق بتروجيت بهدف نظيف سجله احمد ابراهيم باتو في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وفاز جمهورية شبين على فريق منتخب السويس بهدفين مقابل هدف، تقدم منتخب السويس بهدف عمار نيمار في الدقيقة 28 من الشوط الثاني وتعادل اكرم عبد ربه لشبين واضاف السيد شعبان هدف الفوز لشبين.

وتعادل فريق زد مع الداخلية بهدف لمثله، حيث تقدم زد بهدف سجله عمر حبشي وتعادل الداخلية عبر أحمد العندليب قبل نهاية الشوط الأول.

وتعادل فريق بورتو السويس على فريق كوكاكولا بهدف لمثله، حيث تقدم بورتو بهدف سجله محمد منير كفته في الدقيقة 40 من الشوط الأول وتعادل حسام عبد الواحد لكوكاكولا من ركلة جزاء في الدقيقة 33 من الشوط الثانى.

وفاز فريق النجوم مع فريق طنطا بهدف نظيف سجله أيمن غباشى من ركلة جزاء في الدقيقة 2 من زمن الشوط الثاني.

تعادل القناة مع السكة الحديد بدون أهداف، كما تعادل المريخ مع فريق الزرقا بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 23 نقطة
2- الترسانة 19 نقطة
3- الداخلية 18 نقطة
4- منتخب السويس 17 نقطة
5- زد إف سي 15 نقطة
6- سرس الليان 15 نقطة
7- المريخ 14 نقطة
8- القناة 14 نقطة
9- كوكاكولا 14 نقطة
10- بتروجت 13 نقطة
11- السكة 12 نقطة
12- الزرقا 12 نقطة
13- جمهورية شبين 12 نقاط
14- النجوم 11 نقطة
15- النصر 9 نقاط
16- طنطا 7 نقاط

أخبار تهمك

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية

منذ ساعتين

فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

منذ 33 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. أنقرة جوجو التركي يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات

منذ ساعتين و 14 دقيقة

توخيل يطالب تشيلسي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ ساعتين و 19 دقيقة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 15 ساعة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين

حقيقة انتقال نجم الزمالك للدوري المغربي

منذ أقل من ساعة

شاهد.. أحمد السقا يتلقى عزاء والد زوجته محمد الصغير

منذ ساعة و 10 دقيقة

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:16 م

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:00 م

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

04:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات