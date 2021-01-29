مي عمر تنعى وفاة خبير التجميل محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نعت الفنانة مي عمر وفاة خبير التجميل محمد الصغير، و1لك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عمر" قائله: " إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله محمد الصغير الله يرحمك يا حبيب الكل ويجعل مثواك الجنه ويصبرك ويقويكي يا مها".

يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

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