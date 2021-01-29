راغب علامة يفتح النار علي مسئولي بلاده الفاسدين

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


انتقد الفنان اللبنانى راغب علامة، بعض مسئولى بلاده الفاسدين، مشيرًا إلى أن الآن نشاهد واحدا من أكبر عمليات المافيا فى تاريخ العالم.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "بدأوا بحرق سرايا طرابلس، سيحرقون لبنان كله قبل أن يفتحوا ملفاتهم وقبل أن تصل أساميهم الى التحقيق السويسرى، وكل شيء غير هيك هو كلام فاضى لذر الرماد فى العيون! نحن الآن نشاهد واحدا من أكبر عمليات المافيا فى تاريخ العالم، ضحاياها شعب بكامله".


من ناحية أخرى، يحيى راغب علامة حفلاً غنائيًا فى أوبرا دبى، يوم 12 شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه ومفاجآت لجمهوره.

ويستعد لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "عشان دلعتك"، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

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