القليوبية تتلقي 221 ألف طلب تصالح حتى الأن

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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتى اليوم، بلغ 221616 طلب تصالح، كما جرى تحصيل مليار و243 مليونا و560 ألف جنيه.



واوضح المحافظ، أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.