عبد العليم داود يقترح أداء الوفديين الجدد القسم على مبادئ الحزب



وأشار داود إلى ضرورة تواجد شباب حزب الوفد في جميع الانتخابات سواء المحليات أو البرلمان أو اتحاد طلاب ومراكز الشباب والنوادي من خلال العمل على أرض الواقع والتلاحم مع المواطنين.



وشدد داود على أن الوفد يختلف عن أي أحزاب أخرى لأنه خرج من رحم توكيلات الشعب المصري وليس من رحم السلطة، قائلًا: "لنا الفخر والشرف بأننا حزب خرج معبرًا عن الأمة للمطالبة بتحرير مصر من الاحتلال وتطبيق الحقوق والحريات".



ولفت داود، إلى أن أي حزب يخرج من رحم السلطة يموت مثلما حدث مع الحزب الوطني الذي كان يضم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن وعندما تعرض للحرق لم يجد شخصًا واحدًا يطفئ نيرانه، كما سقط حزب الحرية والعدالة مع أول موجة غضب.



وطالب داود، بأن يؤدي المنضمين لحزب الوفد القسم على مبادئ الوفد لبناء لبنة جديدة في جدران الوفد، الذي ظلّ على مدار تاريخه يتحدث عن الحريات التي كانت معركة الوفد الرئيسية بعد الاستقلال.



وأكد داود ضرورة عدم الخوف في الحياة السياسية، لأن الخوف يولد الانفجار، وضرورة عمل إصلاح سياسي، ودعم الأحزاب على القيام بدورها حتى لا تتولد حركات غضب في الشارع، مشيرًا إلى أن ثورة 25 يناير اندلعت نتيجة تراكم الاستبداد والقهر والفساد ولو كان النظام وقتها استمع لجميع الآراء لما قامت.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، اليوم الجمعة، مع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.



وترأس الاجتماع فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.

دعا محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا للوفد، شباب الوفد إلى التحرك في دوائرهم والانتشار في الشوارع ووسط الأهالي استعدادًا لخوض انتخابات المحليات.