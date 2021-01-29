العثور على 16 دفنة أثرية من العصر اليوناني والروماني بالإسكندرية

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
نجحت البعثة المصرية الدومينيكانية التابعة لجامعة سانتو دومنيجو برئاسة الدكتورة كاثلين مارتينيز، والعاملة بمعبد تابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية، في الكشف عن ١٦ دفنة في مقابر منحوتة في الصخر من طراز لوكلي (فتحات الدفن الحائطية) والتي شاع استخدامها في العصرين اليوناني والروماني، وقد كشفت البعثة بداخل هذه الفتحات عن عدد من المومياوات في حالة سيئة من الحفظ والتي تبرز سمات التحنيط في العصرين اليوناني والروماني، عثر عليها بقايا من الكارتوناج المذهب بالإضافة إلى تمائم من رقاقات ذهبية على شكل لسان كانت توضع في فم المتوفي في طقس خاص لضمان قدرته على النطق في العالم الآخر أمام المحكمة الأوزيرية.

وأوضحت مارتينيز، أن من أهم هذه المومياوات مومياوتين احتفظتا ببقايا اللفائف وأجزاء من طبقة الكارتوناج، الأولى عليها بقايا تذهيب وتحمل زخارف مذهبة تظهر المعبود أوزوريس إله العالم الآخر، بينما ترتدي المومياء الأخرى على رأسها تاج الآتف والمزين بقرون وحية الكوبرا عند الجبين، أما عند صدر المومياء تظهر زخرفة مذهبة تمثل القلادة العريضة يتدلى منها رأس الصقر رمز المعبود حورس.

وقال الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية، ان البعثة عثرت خلال هذا الموسم على عدد من اللقى الأثرية أهمها قناع جنائزي لسيدة، وثمانية رقائق ذهبية تمثل وريقات اكليل ذهبي، وثمانية أقنعة من الرخام ترجع إلى العصرين اليوناني والروماني، وتظهر هذه الأقنعة دقة عالية في النحت وتصوير ملامح أصحابها.

جدير بالذكر أنه خلال العشر سنوات الأخيرة عثرت البعثة على مجموعة هامة من اللقى الأثرية التي غيرت تصورنا عن معبد تابوزيريس ماجنا، حيث عثر داخل جدران المعبد على عدد من العملات التي تحمل اسم وصورة الملكة كليوباترا السابعة، بالإضافة إلى العديد من أجزاء التماثيل التي يعتقد أنها كانت تزين ساحات المعبد فيما مضى، بالإضافة إلى الكشف عن لوحات تأسيس المعبد والتي أثبتت أنه تم بناءه على يد الملك بطلميوس الرابع.

أخبار تهمك

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

توخيل يطالب تشيلسي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رسميًا.. أنقرة جوجو التركي يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة انتقال نجم الزمالك للدوري المغربي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية

منذ ساعتين

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من نصف ساعة

فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 16 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. أحمد السقا يتلقى عزاء والد زوجته محمد الصغير

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:16 م

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:00 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

فوز الترسانة والنجوم وجمهورية شبين وتعادل الداخلية بالقسم الثاني

04:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات