بآية من القرآن.. حلا شيحة تنعى وفاة محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نعت الفنانة حلا شيحة وفاة خبير التجميل محمد الصغير، وذلك من خلال مشاركتها آية من القرآن عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "شيحة" قائله: "هي دي حقيقة الدنيا، الدنيا دار مرر الي الاخرة،و سنسأل عن حياتنا فيما افنيناها وفيما ضيعناها.. منا من توفي قريبًا اللهم ارحمهم يارب برحمتك يا ارحم الراحمين..جمعة مباركة".

يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

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