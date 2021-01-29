صناديق الأسهم العالمية تسجل تدفقات بقيمة 19.3 مليار دولار في أسبوع

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
سجلت صناديق الأسهم العالمية زيادة في التدفقات في سبعة أيام تنتهي في 27 يناير، إذ ما زال المستثمرون يبدون تفاؤلا حيال تعافي الاقتصاد على الرغم من المخاوف بشأن تأخر محتمل في التحفيز وعقبات قصيرة الأمد في توزيع اللقاح.

وتظهر بيانات ليبر، أن المستثمرين اشتروا ما قيمته 19.3 مليار دولار في صناديق الأسهم خلال الفترة، مقارنة مع 14.9 مليار في الأسبوع السابق.

وتكشف تحليلات لعدد 12739 صندوقا للأسهم بناء على تصنيف ليبر للقطاعات أن الصناديق التي تركز على تكنولوجيا المعلومات استقطبت تدفقات بقيمة 4.3 مليار دولار، وهي الأكبر في ستة أسابيع.

واشترى المستثمرون ما قيمته 15.3 مليار دولار في صناديق السندات، بينما جذبت صناديق أسواق النقد أيضا 12.4 مليار دولار وهي القيمة الأكبر في أربعة أسابيع بحسب البيانات.

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