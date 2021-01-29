بنك أوف أمريكا: إقبال غير مسبوق على الأسهم مع استمرار حمى تداولات الأفراد

أظهرت بيانات للتدفقات الأسبوعية من بنك أوف أمريكا، أن أموال المستثمرين واصلت التدفق بمستويات غير مسبوقة على الأسهم الأسبوع الماضي في ظل حمى تداولات الأفراد والتي شهدت ارتفاع أسهم غيم ستوب ما يزيد عن 2500% منذ بداية العام حتى الآن لبعض الوقت.





وارتفعت التدفقات الوافدة في الأشهر الثلاثة الماضية إلى مستوى قياسي عند 272 مليار دولار بينما شهدت الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية المحدودة، وهي في مركز حمى تداولات الأفراد غير المحترفين حاليا، ثاني أكبر دخول للتدفقات على الإطلاق بقيمة 29 مليار دولار.





وأضاف محللو بنك أوف أمريكا أنهم يتوقعون تصحيحا بنسبة عشرة بالمئة في أسواق الأسهم في الأشهر المقبلة.