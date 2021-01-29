موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
محمد سامي
ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المواجهة القوية بين فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد، غدًا السبت في إطار مباريات البريميرليج.


ويستقبل أرسنال نظيره مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكه المكرمه.


ويدير المباراة الحكم الدولي المخضرم مايكل اوليفير، وستذاع المباراة على قناة بين سبورتس 1، و2.


ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة خلف مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، بينما الجانرز في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.


ويتطلع أبناء المدرب أولي جونار سولشاير إلي تحقيق الفوز، والعودة الى الانتصارات مجددًا، بعد سقوطه المفاجئ أمام شيفيلد يونايتد أول أمس الأربعاء بهدفين مقابل هدف، على ملعب أولد ترافورد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر اه ارسنال

أخبار تهمك

الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من استعادة هدافه السابق

منذ 33 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يكشف موقف باتشيكو من عودة أيمن حفني إلى الفريق

منذ ساعتين و 9 دقيقة

وفاة الفنان أشرف صالح

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة الا ربع

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية

منذ 42 دقيقة

توخيل يطالب تشيلسي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ ساعة

صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات

منذ أقل من ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الجمعة

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

أرسنال ومانشستر يونايتد في قمة مثيرة لكسر عقدة أولد ترافورد

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر Manchester United Vs Arsenal Live Now

موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد اليوم السبت 23/11/2019 والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

مانشستر يوناتيد وتوتنهام.. الفرصة الأخيرة لسولشاير

أرتيتا يطارد رقم غائب عن أرسنال ضد مانشستر منذ 94 عاماً

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:16 م

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات