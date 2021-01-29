موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المواجهة القوية بين فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد، غدًا السبت في إطار مباريات البريميرليج.









ويستقبل أرسنال نظيره مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكه المكرمه.









ويدير المباراة الحكم الدولي المخضرم مايكل اوليفير، وستذاع المباراة على قناة بين سبورتس 1، و2.









ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة خلف مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، بينما الجانرز في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.









ويتطلع أبناء المدرب أولي جونار سولشاير إلي تحقيق الفوز، والعودة الى الانتصارات مجددًا، بعد سقوطه المفاجئ أمام شيفيلد يونايتد أول أمس الأربعاء بهدفين مقابل هدف، على ملعب أولد ترافورد.