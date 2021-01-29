فيفا: الأهلي في أفضل صورة قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الصور الخاصة بالزي الموحد «البدل الرسمية» ‏التي تسافر بها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ ‏للمشاركة في مونديال الأندية الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.‏


وحرص موقع الاتحاد الدولي على إعادة تغريدة نشرها الحساب الرسمي للأهلي الناطق ‏باللغتين الإنجليزية والفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الجمعة؛ للتأكيد على جاهزية ‏الفريق للسفر والمشاركة في مونديال الأندية.‏


وقال الحساب الرسمي لـ«فيفا»: «الأهلي في أفضل صورة قبل السفر للمشاركة في كأس العالم».‏
وتغادر بعثة الأهلي اليوم القاهرة متجهة إلى الدوحة؛ استعدادا للمواجهة الأولى في البطولة ‏أمام الدحيل التي تقام يوم 4 فبراير المقبل.‏


وخاض الأهلي مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل ساعات من ‏السفر، واشتمل على جانب فني وخططي.‏
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