تونس تبحث مع "ناسا" تصنيع أجهزة التنفس الصناعى محليًا

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
وكالات

عقد وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي مهدي، اليوم الجمعة، لقاءً مع أعضاء لجنة وكالة الفضاء الأمريكي (ناسا)؛ لبحث دعم التعاون من أجل تصنيع آلات التنفس الصناعي في تونس.

 

وأوضحت وزارة الصحة - في بيان على صفحتها الرسمية - أن اللقاء يعتبر الاجتماع الأول للجنة القيادة متعددة القطاعات المعنية بمنح مكتب نقل التكنولوجيا التابع لناسا، ترخيصًا لوزارة الصحة التونسية لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي (NASA/JPL Covid-19 Ventilater).


وأشار البيان إلى أن الحاضرين اتفقوا على الشروط المرجعية ومنهجية التقييم التي يجب أن تتوفر في الشركات المترشحة للحصول على هذا الترخيص.

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