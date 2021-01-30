كل ما تريد معرفته عن الموجة الثالثة لكورونا في مصر

السبت 30/يناير/2021 - 03:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
في وقت أعلن فيه عدد من المسؤولين عن انتهاء ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بدأ البعض يتحدث عن الموجة الثالثة لكورونا في مصر.

تخطي ذروة الموجة الثانية
وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية إن العدد الذى يعلن عن طريق وزارة الصحة يعكس الجو العام أو الأعداد العامة للمصابين بفيروس كورونا، ووصلنا إلى 1000 حالة سجلتها وزارة الصحة ثم وصلنا إلى 500 حالة، وهذا معناه إن ذروة الموجة الثانية بدأت في التناقص، والأعداد خارج إطار ما يسجل بوزراة الصحة في تناقص فعلي.

شهر أبريل.. موعد الموجة الثالثة لكورونا
وعن الموجة الثالثة لكورونا، قال أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن احتمالية وجود موجة ثالثة في البلاد بحلول شهر أبريل يكون على أساس بعض النقاط منها المرتبط بالدولة ومنها الذي يرتبط بالمواطنين.

وتابع: "شهر أبريل ينشط به الفيروسات التنفسية، وعليه قد تحدث موجة ثالثة في حالة الاستهتار، وانكسار الموجة الثانية لم يحدث نتيجة قلة شدة الفيروس بل نتيجة الالتزام بالإجراءات".

نصيحة هامة للمواطنين
وقالت وزارة الصحة إن مصر تستعد في الفترة الحالية لموجة ثالثة للوباء في أبريل تزامنا مع شهر رمضان الكريم والوزارة مستعدة لذلك من خلال اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة ولكن على المواطنين الاستمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية.

هذا، وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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