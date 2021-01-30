كل ما تريد معرفته عن الموجة الثالثة لكورونا في مصر

في وقت أعلن فيه عدد من المسؤولين عن انتهاء ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بدأ البعض يتحدث عن الموجة الثالثة لكورونا في مصر.





تخطي ذروة الموجة الثانية

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية إن العدد الذى يعلن عن طريق وزارة الصحة يعكس الجو العام أو الأعداد العامة للمصابين بفيروس كورونا، ووصلنا إلى 1000 حالة سجلتها وزارة الصحة ثم وصلنا إلى 500 حالة، وهذا معناه إن ذروة الموجة الثانية بدأت في التناقص، والأعداد خارج إطار ما يسجل بوزراة الصحة في تناقص فعلي.





شهر أبريل.. موعد الموجة الثالثة لكورونا

وعن الموجة الثالثة لكورونا، قال أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن احتمالية وجود موجة ثالثة في البلاد بحلول شهر أبريل يكون على أساس بعض النقاط منها المرتبط بالدولة ومنها الذي يرتبط بالمواطنين.



