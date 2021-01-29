التخطيط : ميكنة 12 مركز تكنولوجي في محافظة كفر الشيخ

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

توجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعني بمشروع تطوير المحليات لمحافظة كفر الشيخ وذلك ليواصل جولته لمتابعة العمل يالمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

 

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة حريصة علي متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات كافة والعمل علي تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بها فضلًا عن توفير التدريبات اللازمة للعاملين بتلك المراكز لمواكبة التغيرات التكنولوجية وضمان الانتقال إلي عملية الميكنة دون صعوبات.

 

وتابعت السعيد، أن الحرص على إتمام عملية ميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي، موضحة أن محافظة كفر الشيخ شهدت ميكنة 12 مركز تكنولوجي من إجمالي 13 مركز.

 

ومن جانبه أشار اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بالوزارة، إلى أن الوفد توجه لمحافظة كفر الشيخ لمتابعة ما تم تنفيذة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظة تمهيداً للافتتاح الرسمي له، موضحًا أن الزيارة تضمنت المرور على مدن بلطيم وسيدى غازى ودسوق مع عقد اجتماعات مع رؤساء المدن ومديرى الادارات وموظفي الشبابيك الأماميه للوقوف علي مستوى الأداء

وترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروعات المحليات بالوزارة، والعميد مهندس ماجد كمال مدير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية.

 

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وزيرة التخطيط وزارة التخطيط هالة السعيد

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