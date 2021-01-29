سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد (صور)

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
ريهام على
أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، لافتتاح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد التابعة لمركز الشواشنة، بعد إحلاله وتجديده وفرشة على نفقة وزارة الأوقاف، وكذلك حضور صلاة الجمعة مع المواطنين وأهالي القرية.

وأدى سكرتير عام المحافظة، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالي القرية.

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم خطبة الجمعة بعنوان: "التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء ولم تزد الخطبة عن 10 دقائق مراعاة للظروف الراهنة.
سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد (صور)
سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد (صور)
سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد (صور)
سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد (صور)
سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد (صور)
سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد (صور)
سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد (صور)
سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفيوم افتتاح مسجد جديد

أخبار تهمك

الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية

منذ 38 دقيقة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ 42 دقيقة

صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعتين

وفاة الفنان أشرف صالح

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات

منذ أقل من ساعة

الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من استعادة هدافه السابق

منذ نصف ساعة

توخيل يطالب تشيلسي بحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اندلاع حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

منذ حوالي 8 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يكشف موقف باتشيكو من عودة أيمن حفني إلى الفريق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:16 م

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات