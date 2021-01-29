سكرتير عام محافظة الفيوم يفتتح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد (صور)
الجمعة 29/يناير/2021 - 03:33 م
ريهام على
أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، لافتتاح مسجد الرحمن بقرية سالم جاد التابعة لمركز الشواشنة، بعد إحلاله وتجديده وفرشة على نفقة وزارة الأوقاف، وكذلك حضور صلاة الجمعة مع المواطنين وأهالي القرية.
وأدى سكرتير عام المحافظة، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالي القرية.
ألقى فضيلة الشيخ الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم خطبة الجمعة بعنوان: "التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء ولم تزد الخطبة عن 10 دقائق مراعاة للظروف الراهنة.
وأدى سكرتير عام المحافظة، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالي القرية.
ألقى فضيلة الشيخ الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم خطبة الجمعة بعنوان: "التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء ولم تزد الخطبة عن 10 دقائق مراعاة للظروف الراهنة.
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