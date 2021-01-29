إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة غذائية مخالفة بالشرقية

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر، وبلبيس، والقنايات، والصالحية الجديدة، ومشتول السوق، والحسينية، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر وبلبيس والقنايات والصالحية الجديدة ومشتول السوق والحسينية.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٦ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية منها ٨ منشآت بمركز أولاد صقر، و٣ بمركز بلبيس، و٣ بالصالحية الجديدة، ومنشأة بمشتول السوق، ومنشأة بالحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم إعدام طن، ٢٤٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٦٥٠ كجم بالقنايات، و٢٢٠ كجم بالصالحية الجديدة، و١٥٥ كجم بالحسينية، و١٠٠ كجم بأولاد صقر، و٩٠ كجم بمشتول السوق، و٣٠ كجم ببلبيس، وسحب ١٩٦ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٦٨ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر وبلبيس والقنايات والصالحية الجديدة ومشتول السوق والحسينية.



وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.