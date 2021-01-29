إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة غذائية مخالفة بالشرقية

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
سمر السيد


شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر، وبلبيس، والقنايات، والصالحية الجديدة، ومشتول السوق، والحسينية، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر وبلبيس والقنايات والصالحية الجديدة ومشتول السوق والحسينية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٦ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية منها ٨ منشآت بمركز أولاد صقر، و٣ بمركز بلبيس، و٣ بالصالحية الجديدة، ومنشأة بمشتول السوق، ومنشأة بالحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم إعدام طن، ٢٤٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٦٥٠ كجم بالقنايات، و٢٢٠ كجم بالصالحية الجديدة، و١٥٥ كجم بالحسينية، و١٠٠ كجم بأولاد صقر، و٩٠ كجم بمشتول السوق، و٣٠ كجم ببلبيس، وسحب ١٩٦ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٦٨ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر وبلبيس والقنايات والصالحية الجديدة ومشتول السوق والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

أخبار تهمك

عاجل.. اندلاع حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية

منذ 38 دقيقة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ 42 دقيقة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من استعادة هدافه السابق

منذ نصف ساعة

توخيل يطالب تشيلسي بحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يكشف موقف باتشيكو من عودة أيمن حفني إلى الفريق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعتين

صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ أقل من ساعة

وفاة الفنان أشرف صالح

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات

منذ أقل من ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:16 م

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات