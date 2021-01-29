الزمالك يقترب من استعادة هدافه السابق

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رغبته في استعادة هداف الفريق السابق باسم مرسي، ولاعب الإنتاج الحربي الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


يأتي ذلك ليحل بديلا لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى محمد، الذي رحل عن صفوف الفريق، من أجل حلم الاحتراف الخارجي، الذي يطارد اللاعب في أحلامه منذ فترة.


وكان الزمالك أعلن أمس الخميس، عن رحيل مصطفى محمد إلى جلاتا سراي التركي، على سبيل الإعارة، ضمن انتقالات يناير الجاري.


وبات باسم مرسي قريب للغاية من الانتقال إلى صفوف الزمالك، وسط الرغبة الملحة في تواجده خاصة بعدما استعاد رونقه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

باتشيكو الزمالك ابو جبل

أخبار تهمك

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف موقف باتشيكو من عودة أيمن حفني إلى الفريق

منذ ساعتين

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ 36 دقيقة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية

منذ نصف ساعة

الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

توخيل يطالب تشيلسي بحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات

منذ ساعة الا ربع

صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و نصف

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة الفنان أشرف صالح

منذ حوالي 4 ساعات

موعد أول مباراة يخوضها الأهلي في الدوري بعد العودة من قطر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

حقيقة مفاوضات الزمالك لاستعادة باسم مرسي

باتشيكو يطالب الزمالك بتدعيم هذه المراكز في الميركاتو الشتوي

باتشيكو يحسم مصير صفقة الزمالك المقبلة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمه

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد ويطالب الزمالك بضمه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:16 م

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات