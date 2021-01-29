موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
استعاد ليفربول نغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزا كاسحا على فريق توتنهام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وافتتح فيرمينو أهداف اللقاء لصالح ليفربول، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يحرز ترينت ألكسندر أرنولد، الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني.


فيما سجل اميل هوبيرج، هدف تقليص الفارق لصالح توتنهام، قبل أن يعزز "ساديو ماني" تقدم ليفربول بهدف ثالث في الدقيقة 65.


وشهدت المباراة إلغاء هدفين، الأول للكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام في الدقيقة الثالثة، بداعي التسلل؛ أما فتم إلغاءه للنجم المصري محمد صلاح، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، والتي بينت وجود لمست يد زميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو.


وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة في مركز الرابع، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر،، فيما توقف رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز السادس.


ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره وست هام، يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الواحدة والعشرون من البريميرليج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستوى ليفربول ليفربول صلاح اه

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 15 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة الفنان أشرف صالح

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ أقل من ساعة

موعد أول مباراة يخوضها الأهلي في الدوري بعد العودة من قطر

منذ حوالي 3 ساعات

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ 33 دقيقة

الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية

منذ نصف ساعة

الزمالك يكشف موقف باتشيكو من عودة أيمن حفني إلى الفريق

منذ أقل من ساعتين

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اندلاع حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و 27 دقيقة

الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

توخيل يطالب تشيلسي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي.. أجويرو في الصدارة

تشيلسي ضد ليفربول 1/2 | محمد صلاح يقود الريدز للفوز على البلوز في البريميرليج (فيديو)

شيفيلد يفرض التعادل على توتنهام وبيرنلي يقسو على وست هام بثلاثية في البريميرليج

توتنهام يهزم وست هام بثلاثية في الظهور الأول لمورينيو

توتنهام ضد برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

أهداف مباراة - توتنهام 2 × 1 آرسنال في الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:16 م

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

03:01 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات