الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات
الجمعة 29/يناير/2021 - 03:06 م
غدير أحمد
توصل مسؤولو الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الي إتفاق مع لاعب خط الوسط اكرم توفيق من اجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء.
وفي ظل عمل الادراة الكبير من اجل المحافظه علي لاعبيها اتفقت الاداره مع اللاعب علي قيمة ومدة العقد والذي سيمتد الي خمس مواسم قادمه وسيتم الاعلان الرسمي عن تمديد العقد مع اللاعب في الايام القليلة المقلبة.
وتسعي الادراة الي تمديد عقد كلا من النيجيري جونيو اجاي واللاعب الشاب صلاح محسن في الفتره القادمة.
واستطاع تمديد عقد كلا من المالي اليو ديانج و حمدي فتحي الذين يؤديان بشكل رائع مع الفريق لمدة خمس سنوات قادمة.
وتطير بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة في الرابعة عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
وتستغرق الرحلة من مطار القاهرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة نحو 3 ساعات ونصف على أن تصل في السابعة والنصف مساءًا.
ويبدأ الأحمر مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.