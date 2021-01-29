الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات

توصل مسؤولو الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الي إتفاق مع لاعب خط الوسط اكرم توفيق من اجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء.









وفي ظل عمل الادراة الكبير من اجل المحافظه علي لاعبيها اتفقت الاداره مع اللاعب علي قيمة ومدة العقد والذي سيمتد الي خمس مواسم قادمه وسيتم الاعلان الرسمي عن تمديد العقد مع اللاعب في الايام القليلة المقلبة.









وتسعي الادراة الي تمديد عقد كلا من النيجيري جونيو اجاي واللاعب الشاب صلاح محسن في الفتره القادمة.









واستطاع تمديد عقد كلا من المالي اليو ديانج و حمدي فتحي الذين يؤديان بشكل رائع مع الفريق لمدة خمس سنوات قادمة.









وتطير بعثة النادي الأهلي إ لى العاصمة القطرية الدوحة في الرابعة عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.









وتستغرق الرحلة من مطار القاهرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة نحو 3 ساعات ونصف على أن تصل في السابعة والنصف مساءًا.









ويبدأ الأحمر مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.