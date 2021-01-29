توخيل يطالب تشيلسي بحسم هذه الصفقة

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي الجديد كشف عن حاجته لصفقة هجومية من العيار الثقيل في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن توخيل تولى قيادة النادي اللندني منذ أيام فقط خلفا لفرانك لامبارد الذي أقيل بسبب سوء النتائج.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن النرويجي إيرلينج هالاند نجم هجوم بروسيا دورتموند الألماني أصبح الهدف الأول للمدير الفني الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ذلك يأتي بعد أن دخل النجم النرويجي البالغ من العمر 20 عامًا اهتمامات النادي اللندني في الفترة الماضية لكنه لم يتحرك بشكل رسمي لمحاولة التعاقد معه.


وألمحت الصحيفة البريطانية أن إدارة تشيلسي تجهز عرض يبلغ قدره 100 مليون دولار من أجل التقدم رسميا للتعاقد مع النجم النرويجي في أقرب فرصة.

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