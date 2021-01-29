الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

كشف نادي الزمالك عن المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض، في ظل اقترابه من مغادرة القلعة البيضاء والرحيل للاحتراف في نادي جالاتاسراي التركي.









وقال عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، خلال مداخلة عبر قناة "أون تايم سبورتس"فإن المدير الفني جايمي باتشيكو متحمسًا لعودة هداف الفريق السابق ولاعب الإنتاج الحربي حاليًا باسم مرسي".









وأصاف:"باسم لدي الزمالك مثلا أيمن حفني، يعشقه الجميع ومنتمي أوي وبأي شكل عايز يرجع تاني لمكانه الطبيعي داخل القلعة البيضاء".









وتابع:"وباتشكيو مرحب جدا بقدوم باسم، وأعتقد إن الفترة المقبلة، هتشهد تطورات جديدة، مع وضع حسام حسن، لاعب سموحة، في الاعتبار، وخاصة إن سموحة تطالب بضم عمر السعيد".









وأختتم:" من المتوقع أقامت صفقة تبادلية وسيكون لها شكل معين بعيدًا عن الأرقام الكبيرة أوي اللي عرضها المهندس فرج عامر، وهو تاجر شاطر في هذا المجال".