أستاذ عيوان يوجه نصيحة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر لساعات طويلة (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف الهباق، أستاذ طب وجراحة العيون، إن هناك عدد من العادات يمارسها البعض تضر بصحة العين، محذرا من دعك العين سواء على الكبار أو الصغار، حيث أن فرك العين للأطفال يؤذي القرنية ويحولها إلى مخروطية.

وأشار "الهباق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الجمعة، إلى أن الافراط في استخدام قطرات العين مضر، خاصة وأن العين بها غدة دمعية تفرز ما تحتاجه العين من سوائل، لافتا إلى أن استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر لساعات طويلة يؤدي لجفاف العين.

واوضح أن من يستخدم الكمبيوتر لساعات طويلة يجب أن كل ثلث ساعة يريح العين دقيقتين، منوها بأن التدخين يقلل كمية الاكسجين التي احتاجها الجسم للتغذية ومنها العين.

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