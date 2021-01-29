مقتل شاب على يد 6 بلطجية في كفر الشيخ.. وقرار عاجل من النيابة العامة

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

قررت النيابة العامة بكفر الشيخ، حبس 4 شباب علي ذمة التحقيقات والبحث عن 2 أخرين، وذلك لقيامهم بقتل الشاب "محمد السيد عاشور" 30 عام بمنطقة القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، بعد التربص به لخلافات ومشاجرات سابقة بينهم.

حيث تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بمقتل "محمد السيد عاشور" 30 عام، على يد 6 أشخاص بسبب خلافات ومشاجرات سابقة بينهم، وتحرر المحضر رقم 983 جنايات قسم أول كفر الشيخ.

وتم نقل جثمان الشاب لمشرحة كفر الشيخ العام، وتبين من تقرير مفتش الصحة إصابة المجني عليه بإصابات متفرقة في الرأس وفي الصدر وفي الظهر، باستخدام آلات حادة.

واتهم شقيق المجني عليه، 6 من الأشخاص بالتعدى على شقيقه بآلات حادة تسببت في قتله بحياته، واتهم "أ.ف"،و"ح.م"،و"س.ع"،و"س.م"و"أ.ع"،و"ع.ف".

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