1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
منى صموئيل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، أن 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ب 22 مستشفى عزل وحميات بعدد من محافظات الجمهورية منذ الإثنين الماضي وحتى مساء أمس، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إرسال جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم"، يوم الإثنين الماضي إلى مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتم توزيعها على مستشفيات (العزل، الصدر، الحميات)، لبدء تطعيم الأطقم الطبية العاملين بتلك المستشفيات تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنه جارِ استكمال تلقي الأطقم الطبية للقاح بعدد من المحافظات.


وأضاف أنه يتم إرسال جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم التي تتلقى اللقاح، حيث يتم تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا، مشيرًا إلى أن آلية تلقي الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل بها، ثم إطلاعه على الموافقة المستنيرة، وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له، وتسلميه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة.


وأكد أن عملية تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا المستجد اختيارية وبالمجان، في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة.


ومن جانبهم، أعرب الأطقم الطبية عن شعورهم بالفخر والاعتزاز لما يشاهدونه من اهتمام الدولة المصرية بالأطقم الطبية الذين يعملون بخط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدين حرصهم على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم خلال تأدية واجبهم الوطني والإنساني، وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا.


يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شهدت الأحد الماضي، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.
1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية
1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية
1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية
1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية
1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية
1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية
1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية
1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية
1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية
1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية

أخبار تهمك

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 14 ساعة

توخيل يطالب تشيلسي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 15 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعتين

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ نصف ساعة

صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن كواليس تراجع وليد سليمان عن عدم السفر مع الأهلي للمشاركة مونديال الأندية

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يكشف موقف باتشيكو من عودة أيمن حفني إلى الفريق

منذ أقل من ساعتين

موعد أول مباراة يخوضها الأهلي في الدوري بعد العودة من قطر

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة الفنان أشرف صالح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد صاحب الثلاث رئات

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:16 م

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

03:01 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات