تشكيل مركز شباب قويسنا وابشيش فى الجولة الخامسة بالقسم الرابع

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:42 م
محمد عوني

يواجه مركز شباب قويسنا اليوم مركز شباب أبشيش على ملعب مركز شباب قويسنا فى نهاية الدور الأول والجولة الخامسة من دورى القسم الرابع ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل لدورى الترقى المؤهل للقسم الثالث .

ويأتى مركز شباب قويسنا فى المركز الثالث برصيد ٩ نقاط بينما يأتي مركز شباب أبشيش فى المركز الخامس برصيد ثلاثة نقاط .

وجاء تشكيل مركز شباب قويسنا على النحو التالى ...
محمود عبد الصادق و مسعد صالح واحمد رضا و حسام صلاح وإيهاب محمد وعبد الرحمن محمد وحسام عواد ومحمود عبد العزيز واحمد أشرف واحمد صابر و ابراهيم سعيد .

وجاء تشكيل أبشيش على النحو التالى ...

احمد خالد وعبد الرحمن ريعو ومحمد السيد وحسين يوسف وأحمد لطفى ومحمد صبحى ومحمود عزوز ومحمد سامى وعادل غنيم واحمد محمد ومحمد خالد .

ويدير اللقاء بهاء عطا ويعاونه معاذ محى والسيد سليمة، وجمال ابو الغار مراقب المسابقات

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