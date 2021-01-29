أعلنتها الحكومة.. 7 أرقام وإنجازات عن مبادرة حياة كريمة

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عدة إنجازات بارزة أعلنها مسئولي الدولة خلال الساعات الأخيرة عن مبادرة حياة كريمة، تلك المبادرة التي تخدم قطاع كبير من المجتمع المصري الذي يحتاج لدعم من الدولة، لتيسير المعيشة على المواطنين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأرقام والإنجازات التي أعلنتها الحكومة عن مبادرة حياة كريمة:



- المبادرة تسهم في في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، حسب ما أعلن الدكنور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.



- أكثر من 4500 قرية و189 مركزا في مصر سيستفيدون من مبادرة "حياة كريمة" خلال السنوات القادمة، حسب ما أعلن عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط.



- في أسيوط مبادرة حياة كريمة تمت على أكثر من مرحلة، حيث كانت المرحلة الأولى في عام 2020 والتي شملت تطوير 60 قرية بإجمالي مليار جنيه، والمرحلة الثانية تشمل 90 قرية بإجمالي 2.3 مليار جنيه.



- تم الانتهاء من تطوير شبكات توزيع الكهرباء بـ6 قرى من الأكثر فقرا ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 21 مليون جنيه، موضحا أن القرى التى تم تطويرها هى (شقلقيل - الشنابلة – العطيات – القصر – الكلابات – الإقادمة – الطوابية).



- وزارة التخطيط وضعت مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية فى 51 مركز إدارى بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".



- المبادرة بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، وستعمل على تعزيز الصناعات المحلية الوطنية لأن كل مستلزماته ستوفرها المصانع المصرية، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، حسب النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب.



- تستهدف المبادرة تطوير وتنمية 1400 قرية بتكلفة 150 مليار جنيه، وسط سباق مع الزمن للقائمين على المبادرة في الوزارات والجهات المعنية التي تعمل على مدار 24 ساعة لسرعة عمارة القرى وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجات كل المصريين، وفى مقدمتهم المواطن المصرى البسيط الذى يعتمد بشكل كبير على دعم وخدمات مؤسسات الدولة.