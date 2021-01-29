صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
الجمعة 29/يناير/2021 - 02:22 م
علي ماهر حلمي
حقق نادي ليفربول فوزا هاما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ويتصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدف.
وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:
1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.
2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.
3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.
4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.
5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.
6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.
7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف
8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 9 أهداف.
9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.
10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا