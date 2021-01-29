اليوم .. ظهور إعلامي هام لوزير المالية

يحل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، ضيفًا على برنامج «حقائق وأسرار»، الذى يقدمه الإعلامي الكبير مصطفي بكري بقناة «صدي البلد» الفضائية.

يتحدث الوزير عن تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى التى كانت محل تقدير المؤسسات الدولية، مستعرضًا النتائج الإيجابية التى انعكست في تمكين الاقتصاد المصري من احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وعدم إشعار المواطنين بأي نقص في السلع والخدمات أو ارتفاع في أسعارها، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحسين أجور العاملين بالدولة، رغم «الجائحة