استشاري حساسية يكشف الموعد المحتمل للموجة الثالثة لجائحة كورونا (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالأعداد في نهاية شهر ديسمبر، يعود لتطبيق المواطنين الإجراءات الاحترازية، والإجراءات التي إتخذتها الحكومة لمواجهة الوباء.

وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه قد نواجه موجة ثالثة من الجائحة خلال شهر إبريل إذا لم نلتزم بالاجراءات الاحترازية، منوها بأننا في حاجة شديدة للحصول على اللقاح، حيث أن تراجع أعداد الإصابات ليس له علاقة بضعف لفيروس وإنما بتطبيق التدابير الاحترازية.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، أن لقاح كورونا إذا لم يمنع الإصابة فأنه يقلل المضاعفات الخطيرة، لافتا إلى أن لقاح "سينوفارم" أكثر اللقاحات مأمونية وليس له أعراض جانبية، حيث أنه يعتمد على فكرة الفيروس المعطل.

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