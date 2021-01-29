



بالرقم القومي.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 لشهر يناير الكترونيا عبر لينك وزارة القوى العاملة





الاستعلام عن منحة العماله الغير منتظمة 2021 ، يترقب عمال العماله الغير منتظمه موعد اعلان وزارة القوي العامله الموعد الرسمي لصرف الدفعه المستحقه لشهر يناير وذلك لاحتياجهم الشديد اليها نظر للظروف الصعبه التي يعيشونها في ظل تفاقم ازمة كورونا التي ادت الي توقف مجموعه كبيره من الانشطه التجاريه ، الجدير بالذكر ان الوزارة قد خصصت موقعها الالكتروني ليقوم المستحقين بالاستعلام عن كافة التفاصيل التي يريدون معرفتها بشأن استلامهم للدفعات المستحقه لهم والاماكن المتاحه لهم كما يمكنهم الاستعلام عنها عبر رساله قصيره عبر الخط الساخن التي خصصته لهم الوزارة .





الاستعلام عن منحة العماله الغير منتظمة 2021

تحاول الدوله المصريه ان تبذلكل ما في وسعها من مجهودات من اجل ان توفر للمواطنين حياه كريمه وخاصتا بعد الازمه التي تمر بها البلاد حيث قام علي اثرها السيد رئيس الجمهوريه باطلاق المبادره الخاصه بمنحة العماله الغير منتظمه التي تم تحديدها بمبلغ 1500 جنيه يتم تقسيم صرفها علي ثلاثة اشهر اذ تم تسليم جميع العمال الدفعه الاولي وقد تم تفعيل دفعه اخري من اجل مساعدتهم الي ان تنتهي الازمه ، الجدير بالذكر ان هذه المنجة يتم صرفها لحوالي اتنين مليوم عامل تم بحث الحاله الاجتماعيه لهم والتاكد من احقيتهم في تلقي هذه المنحه.





تسجيل الدخول عبر موقع منحة العماله

من خلال هذه الفقره سنستعرض لكم الخطوات اللازمه من اجل الاستعلام الكترونيا عن موعد صرف الدفعه المستحقه لشهر يناير عبر موقع القوي العامله وذلك من خلال الخطوات التاليه :





تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لوزارة القوي العامله.

الضغط علي كلمة منحة العماله الغير منتظمه.

تسجيل البيانات للعامل المستحق للمنحه.

الضغط علي كلمة استعلام.

انتظر الي تظهر لك رساله بالمعلومات المطلوبه.



