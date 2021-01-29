إدارة فورمولا 1 تقلص زمن التجارب الحرة للسباقات

أعلنت إدارة سباقات سيارات فورمولا 1 اليوم الجمعة، تقليص زمن كل من التجربتين الحرتين الأولى والثانية لكل سباق اعتباراً من الموسم المقبل إلى 60 دقيقة.





كذلك كشفت فورمولا 1 أن السباقات ستنطلق في رأس الساعة، بدلاً من انطلاقها قبل عشر دقائق من رأس الساعة، كما كان عليه الحال في موسم 2020.





وتنطلق بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 في موسم 2021، بإقامة سباق الجائزة الكبرى البحريني في 28 مارس (آذار) في الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش.





وتقرر تقليص زمن كل من التجربتين الحرتين الأولى والثانية، اللتين تقامان عادة يوم الجمعة، إلى 60 دقيقة بدلاً من 90 دقيقة، وهو ما ينطبق أيضاً على التجربة الحرة الثالثة التي تقام يوم السبت.





وأوضحت إدارة فورمولا 1 أن تقليص زمن التجارب سيدفع الفرق للانخراط بشكل أكبر في تجربة السيارات على المضمار استعداداً للتجارب الرسمية التأهيلية وكذلك السباق.





وتنطلق منافسات بطولة العالم بسباق البحرين بدلاً من سباق أستراليا الذي جرى تأجيله في ظل الظروف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.