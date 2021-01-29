مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
محمد جمال
تقام اليوم مباراتي نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد والتى تنظمها مصر فى الفترة من 13 يناير وحتي 31 من نفس الشهر، بعدما صعد الرباعي الدنمارك وفرنسا والسويد وإسبانيا.


وكان منتخب مصر خرج من دور ال 8 بعد التعادل أمام الدنمارك بنتيجة 35_35 الذي شهد وقت إضافي ولكن فى رميات الجزاء حقق المنتخب الدنماركي الفوز للصعود للدور نصف النهائي.


ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره السويد فى تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة، بينما يلتقي منتخبي إسبانيا والدنمارك فى تمام التاسعة ونصف مساءاً.


وظهر المنتخب المصري بصورة مميزة خلال مواجهة الدنمارك ضمن مباريات دور ال 8 من بطولة العالم لكرة اليد وأشادت جميع الصحف العالمية بمستوي الفراعنة فى البطولة.

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