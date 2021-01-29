مصطفى محمد يودع زملائه قبل السفر إلى تركيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
حضر مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمقر النادي اليوم والتواجد بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.


وحرص اللاعب على التواجد اليوم لوداع زملائه اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر لتركيا لخوض تجربة الاحتراف بنادي جالاطا سراي التركي.


كما جمع اللاعب حديث مطول مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وكذلك مدحت عبدالهادي المدرب العام الذي نقل له العديد من الخبرات خلال وجوده كلاعب بالدوري التركي من قبل. 


وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي قد وافقت على احتراف اللاعب بالنادي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

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