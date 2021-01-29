ضربة موجعة لقطاع السياحة التركي

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:40 م
الرئيس التركي
الرئيس التركي
وكالات

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن إيرادات السياحة للبلاد في عام 2020 انخفضت 65.1% إلى 12.059 مليار دولار، بما يظهر أثر قيود السفر واسعة النطاق التي فُرضت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وكشفت البيانات أيضا أن إيرادات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي انخفضت 50.4 بالمئة مقارنة بذات الفترة من عام 2019 إلى 3.914 مليار دولار.

 

وتعول تركيا على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يعوض اعتمادها الكبير على الواردات.


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