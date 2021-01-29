نمو ضعيف لأكبر اقتصاديات منطقة اليورو في الربع الرابع من 2020

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الألماني نما 0.1% فقط في الربع الرابع بعد أن أدت موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا لتوقف شبه تام في أكبر اقتصاد في أوروبا إثر تعاف قوي في الربع الثالث من الموجة الأولى من تفشي المرض.



وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن إعادة فرض إجراءات عزل عام بنهاية العام الماضي أضر بالاستهلاك الخاص بينما دعمت صادرات السلع وأعمال البناء الاقتصاد.



وكان استطلاع لرويترز قد توقع أن تكون نسبة النمو 0.0% للربع الرابع.



وأظهرت بيانات منفصلة اليوم الجمعة أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفض على نحو غير متوقع في يناير/كانون الثاني بما يشير إلى أن الحوافز التي تقدمها الحكومة للشركات للإبقاء على العاملين في وظائفهم خلال جائحة كورونا تحمي سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا.



وقال مكتب العمل إن عدد العاطلين على العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض 41 ألفا إلى 2.729 مليون. وكان استطلاع لرويترز قد توقع ارتفاعا في عدد العاطلين بواقع ستة آلاف.



لكن معدل البطالة بقي دون تغيير مقارنة بالشهر السابق عند ستة بالمئة