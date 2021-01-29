ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الجمعة

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:01 م
لويس سواريز
لويس سواريز
أحمد عصام
تنطلق منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني، اليوم الجمعة 29 يناير، حيث سيلتقي فريق هويسكا مع نظيره بلد الوليد على ملعب الأخير.

ويحتل أتليتكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وأقل مباراة من الفريق الملكي أيضا.

وتأتي قائمة هدافي الدوري الإسباني كالتالي :-

1- لويس سواريز 12 هدف.
2- يوسف النصيري 12 هدف.
3- ليونيل ميسي 11 هدف.
4- جيرارد مورينو 10 أهداف.
5- كريم بنزيما 10 أهداف.

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