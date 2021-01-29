عاجل.. موسيماني يحسم مصير وليد سليمان من السفر إلى قطر

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الجمعة 29/يناير/2021 - 01:27 م
وليد سليمان
وليد سليمان
محمد الصو
تقرر سفر وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع البعثة إلي العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية التي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من ٤ حتي ١١ فبراير المقبل. 

وجاء هذا القرار بعد تحسن اللاعب بشكل جيد في برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد البنك الأهلي.

ويواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى يوم الرابع من فبراير في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء في مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتأهل الأهلى للعب في كأس العالم للأندية في النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 في المباراة النهائية التى جمعتهما في شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏

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