التحالف الدولي يعلن مقتل خليفة البغدادي في العراق "أبو ياسر"

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
وكالات

أكد المتحدث الرسمي باسم عملية التحالف الدولي “العزم الصلب” ضد “داعش” في العراق وسوريا، الكولونيل واين ماروتو، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في العراق، أبو ياسر العيساوي.

 

ونشر ماروتو تغريدة عبر حسابه على التويتر، “زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير”، مشيرا إلى أن “العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، أدت إلى مقتل 10 إرهابيين من داعش”.

 

وأضاف ماروتو: إن مقتل أبو ياسر يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة داعش إلى العراق.

 

وأكد ماروتو، إن التحالف سيستمر في عمله لإخراج القادة الرئيسيين من ساحة المعركة وتقويض المنظمة الإرهابية.

 

علماً أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن يوم الخميس، القضاء على “نائب الخليفة ووالي العراق” في تنظيم “داعش”.

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التحالف الدولي البغدادي ابو ياسر

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