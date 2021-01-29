مواعيد مباريات الجولة السادسة بالقسم الثالث بمطروح

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تنطلق السبت مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح للقسم الثالث بمباراتين بعد تأجيل مباراة شباب والحمام التي كان مقرر لها السبت للأحد بسبب إنشغال ملعب مركز شباب الحمام بمباراة الحمام وكفر الشيخ بالقسم الثاني.



في المباراة الأولي يواجه فريق الحرية صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط الحصان الأسود لهذه المجموعة فريق الزهور الصاعد حديثا هذا الموسم من القسم الرابع والذي يحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الحرية المتصدر ويسعي فريق الزهور للعودة من الأسكندرية بثلاث نقاط لخطف صدارة المجموعة من الحرية، بينما يسعي الحرية للفوز لتأكيد وإستمرار صدارتة للمجموعة.



وعلي ملعب مركز شباب المطروح وفي مباراة الجريحين يواجه فريق مطروح صاحب المركز السابع برصيد 3 نقاط فريق الشرطة المطروحي متذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.



وتختتم مباريات المجموعة الأحد بمباراتين حيث يواجه في الأولي مركز شباب الحمام المنتعش بنتائجة الجيدة والذي جعلتة في المركز السادس برصيد 7 نقاط فريق شباب الضبعة المنافس بقوة علي صدارة المجموعة والذي يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط، ويسعي الفريقين للفوز للدخول بقوة في المنافسة علي صدارة المجموعة.



وعلي إستاد الجامعة يواجه هلال الضبعة صاحب المركز الثالث برصيد 8 نقاط فريق برج العرب صاحب المركز الثامن بنقطة وحيدة.



ترتيب المجموعة الثانية عشر ب



1- الحرية 9 نقاط

2- مصري السلوم 9 نقاط

3- الهلال 8 نقاط

4- الزهور 8 نقاط

5- شباب الضبعة 8 نقاط

6- شباب الحمام 7 نقاط

7- مطروح 3 نقاط

8- برج العرب نقطة واحدة

9- الشرطة بلا نقاط