مواعيد مباريات الجولة السادسة بالقسم الثالث بمطروح

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


تنطلق السبت مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح للقسم الثالث بمباراتين بعد تأجيل مباراة شباب والحمام التي كان مقرر لها السبت للأحد بسبب إنشغال ملعب مركز شباب الحمام بمباراة الحمام وكفر الشيخ بالقسم الثاني.

في المباراة الأولي يواجه فريق الحرية صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط الحصان الأسود لهذه المجموعة فريق الزهور الصاعد حديثا هذا الموسم من القسم الرابع والذي يحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الحرية المتصدر ويسعي فريق الزهور للعودة من الأسكندرية بثلاث نقاط لخطف صدارة المجموعة من الحرية، بينما يسعي الحرية للفوز لتأكيد وإستمرار صدارتة للمجموعة.

وعلي ملعب مركز شباب المطروح وفي مباراة الجريحين يواجه فريق مطروح صاحب المركز السابع برصيد 3 نقاط فريق الشرطة المطروحي متذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وتختتم مباريات المجموعة الأحد بمباراتين حيث يواجه في الأولي مركز شباب الحمام المنتعش بنتائجة الجيدة والذي جعلتة في المركز السادس برصيد 7 نقاط فريق شباب الضبعة المنافس بقوة علي صدارة المجموعة والذي يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط، ويسعي الفريقين للفوز للدخول بقوة في المنافسة علي صدارة المجموعة.

وعلي إستاد الجامعة يواجه هلال الضبعة صاحب المركز الثالث برصيد 8 نقاط فريق برج العرب صاحب المركز الثامن بنقطة وحيدة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب

1- الحرية 9 نقاط
2- مصري السلوم 9 نقاط
3- الهلال 8 نقاط
4- الزهور 8 نقاط
5- شباب الضبعة 8 نقاط
6- شباب الحمام 7 نقاط
7- مطروح 3 نقاط
8- برج العرب نقطة واحدة
9- الشرطة بلا نقاط

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 12 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 12 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ ساعة

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 18 ساعة

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ حوالي 13 ساعة

موعد أول مباراة يخوضها الأهلي في الدوري بعد العودة من قطر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن عن الصورة الرسمية قبل مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

كلوب يثير القلق في ليفربول قبل لقاء وست هام يونايتد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

باتشيكو يطلب ضم "الصخرة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

عاجل.. اندلاع حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

08:19 ص

الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات