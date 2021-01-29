وصول جثمان محمد الصغير لمسجد السطان حسين

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



وصل منذ دقائق قليلة جثمان مصفف الشعر وخبير التجميل الراحل محمد الصغير، لمسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، استعدادًا لأداء لصلاة الجنازة عليه، وكان على رأس الحاضرين ابنته الإعلامية مها الصغير، وزوجها الفنان أحمد السقا، وحفيده ياسين الذي انهار من البكاء فور وصول الجثمان للمسجد، وأيضًا المخرج عمرو عرفة والمنتج أحمد الإبيارى.


وكان خبير التجميل الراحل محمد الصغير، قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وبعد ذلك تدهورت حالته الصحية، حتى رحل عن عالمنا صباح اليوم.


وفي سياق آخر، أوشك الفنان أحمد السقا، على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" الذي يُشارك فيه بجانب منى زكي، يسرا اللوزي، ظافر العابدين، شيماء سيف، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، وهو إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.




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