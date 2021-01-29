وزير الأوقاف: إعلان حالة الحرب حق حصري لولي الأمر

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التضحية في سبيل الوطن جزء من صميم عقيدتنا الدينية، فمصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الجمعة، إلى أن التاريخ سيقف شاهدا أمام تضحيات العظماء الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الوطن، وسيسجل بمدار من نور أسماء الشهداء والمصابين، موضحا أنه يجب أن نفرق بين شهيد الحق في سبيل الوطن، وقتيل الباطل الذين يستحون دماء الأبرياء.

وأضاف أنه يجب أن نفرق بين مفهوم الجهاد والقتال، حيث أن الجهاد أعم وقد يكون بالنفس أو المال أو بالدعوة الصالحة أو بالقرآن الكريم، أما القتال يعني إعلان حالة حرب أو إعلان حالة التعبئة وهى حق حصري لولي الأمر في كل دولة وفقا للدستور والقانون وما سوى ذلك فسادا وافساد.

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