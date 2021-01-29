"عون" يدعو للتحقيق في ملابسات أحداث طرابلس

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
وكالات

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى التحقيق في ملابسات أحداث مدينة طرابلس شمال البلاد، والتشدد في ملاحقة الفاعلين.

 

وعرض عون مع وزيرة الدفاع زينة عكر الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي طرابلس خصوصا بعد أعمال الشغب التي حصلت ليل أمس وأدت إلى إحراق مبنى بلدية طرابلس وتخريب مقرات ومنشآت رسمية وتربوية وأهلية.

 

ودعا عون خلال لقاء عكر للتحقيق في ملابسات ما جرى في طرابلس، والتشدد في ملاحقة الفاعلين الذين اندسوا في صفوف المتظاهرين السلميين وقاموا بأعمال تخريبية لاقت استنكارا واسعا من الجميع ولا سيما من أبناء المدينة وفعالياتها.

 

وأضرم محتجون مناهضون للحكومة، ليل الخميس/ الجمعة في طرابلس شمال لبنان النار في مبنى بلدية المدينة، في اليوم الرابع من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

 

وقال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إن "ما حصل في مدينة طرابلس هذه الليلة جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة".

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