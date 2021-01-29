بكلمات مؤثرة عمرو دياب ينعي الراحل محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
نعى الفنان عمرو دياب مصفف الشعر الراحل محمد الصغير الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم مُتأثرًا بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر الهضبة عمرو دياب صورة لمحمد الصغير، وعلق عليها قائلاً :" خالص عزائي لوفاة الصديق العزيز محمد الصغير رحمه الله والهم أهله الصبر والسلوان".
 

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة وعبر خدمة فودافون ميوزيك،


الجديد يا أنا يا لأ عبر التطبيقات الاليكترونية المختلفة وعبر خدمة فودافون ميوزيك، واحتوى الألبوم 12 أغنية وهم" يا أنا يا لاء"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي،" محسود" وهي من كلمات تركي آل شيخ، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقي، "شكرًا" وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم، "عايز أعمل زيك"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع رامي سمير، "طبل" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما،"بتهزر" وهي من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان شريف الغندور، توزيع رامي سمير.

 
و"فاكرني ياحب" وهي من كلمات صابر كمال، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، "وأنا معاك" وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقي،" يادلعه" وهي من كلمات تركي آل شيخ، ألحان سهم، توزيع عادل حقي، "من العشم" وهي من كلمات تركي آل شيخ، ألحان تامر عاشور، توزيع نادر حمدي، "محسود" وهي من كلمات تركي آل شيخ، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقي،
"الجو جميل" وهي من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد عادل.

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