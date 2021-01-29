موعد أول مباراة يخوضها الأهلي في الدوري بعد العودة من قطر

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:35 م
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي في الدوري المقبلة
ويلاقي الأهلي في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز، نظيره سموحة، يوم السادس عشر من شهر فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة، عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي للسفر إلى قطر، عصر اليوم الجمعة، لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، نظيره الدحيل القطري، يوم الرابع من شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة.

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