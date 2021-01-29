موعد مباراة ميلان القادمة في الدوري الإيطالي

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:35 م
ميلان
ميلان
محمد الدمتناوي
يستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره بولونيا، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وكان ميلان قد تلقى هزيمة ثقيلة في الجولة الماضية أمام أتلانتا، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات.

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