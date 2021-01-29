موعد مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا

تأهل نادي يوفنتوس إلى نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، عقب الفوز على نظيره سبال، بأربعة أهداف مقابل لا شيء.





كما تأهل نادي إنتر ميلان للدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، عقب الفوز على ميلان، بهدفين مقابل هدف.

وتعد مرحلة نصف نهائي كأس إيطاليا هي المرحلة الوحيدة من البطولة التي تُلعب على مباراتي ذهاب وإياب.





ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره إنتر ميلان يوم 2 فبراير على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس إيطاليا، بينما ستكون مباراة العودة على ملعب "آليانز ستاديوم" يوم 9 فبراير.





وتُلعَب المواجهتان في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.