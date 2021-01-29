الكشف عن أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية

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الجمعة 29/يناير/2021 - 12:00 م
موسيماني
موسيماني
محمد جمال
يستعد النادي الأهلي للسفر اليوم إلي قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر.

وخرج وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي من حسابات بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستقر موسيمانى على خروج رامي ربيعة مدافع الفريق، بعد خروجه من حسابات موسيمانى والذي يعتمد على كل من أيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم فى مركز المدافع.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الدحيل القطري ضمن مباريات كأس العالم للأندية وفى حال الصعود لمباراة نصف النهائي سيواجه بايرن ميونيخ الألماني.

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