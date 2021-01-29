تضامن عربي مع تونس على خلفية محاولة تسميم رئيسها

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
وكالات

أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للرئيس التونسي قيس سعيد خلال اتصال هاتفي عن مشاعر التضامن معه على خلفية الحادثة المتعلقة بمحاولة تسميمه.

 

وذكر موقع رئاسة الجمهورية التونسية على "فيسبوك" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تلقى اتصالا يوم الخميس من "أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أعرب عن تضامنه الكامل مع تونس ورئيسها إثر الحادثة المتعلقة بمحاولة تسميم رئيس الجمهورية".

 

وأوضح البيان أن الرئيس التونسي بدوره أعرب عن " فائق شكره لشقيقه سمو أمير دولة قطر وطمأنه على صحته".

 

وتلقى الرئيس التونسي أيضا اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، عبر فيه عن "تضامنه مع تونس وشعبها إثر محاولة التسميم التي تعرض لها رئيس الجمهورية".

 

ورد الرئيس التونسي حسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية بالتعبير عن جزيل "الشكر للسيد فايز السراج على هذه المبادرة".

 

ونوه قيس سعيد في المكالمة "بما يجمع تونس وليبيا من روابط مشتركة، وأكد على أهمية بلوغ درجة التكامل المنشود بين البلدين على جميع الأصعدة وعلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتلبية لتطلعاتهما نحو مستقبل مشترك أفضل".

 

 

وكانت رئاسة الجمهورية التوسية قد أعلنت أنها تلقت يوم الاثنين الماضي في الساعة الخامسة مساء، بريدا يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب، وروت أن مديرة الديوان الرئاسي ما أن فتحت ظرف الرسالة حتى "تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس".

 

وأفيد أيضا في هذا الشأن بأن "أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل. وقد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية".

 

ولفتت رئاسة الجمهورية التونسية إلى أنه "لم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف".

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